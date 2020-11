Donna trovata morta in un cortile di Milano

Una donna è stata trovata morta in un cortile a Milano, in via Baroni 244. Potrebbe essere precipitata da uno degli appartamenti. Il 118 è stato chiamato da alcune persone, che erano in compagnia della donna, alle 5.27. Secondo le prime informazioni il corpo, che presentava “lesioni e traumi incompatibili con la vita” . La Squadra mobile non esclude alcuna ipotesi, anche per la probabile presenza al momento della caduta di altre persone, forse una o due amiche della vittima, che si trovavano, o si erano trovate nel corso della nottata, con lei nell’appartamento da cui parrebbe essere caduta. Gli investigatori, con l’ausilio della Polizia scientifica, stanno ricostruendo la scena.