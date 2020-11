Dpcm, Fontana: eventuali provvedimenti non prima della fine della settimana prossima [Video]

“Seguiamo l’evoluzione di tutta la regione. Oggi ci sarà l’incontro con i sindaci dei capoluoghi lombardi per valutare. È chiaro che bisogna fare una valutazione su su tutto il territorio lombardo, per realizzare degli allentamenti. Come mi ha ribadito il ministro Speranza, bisogna attendere due settimane, la prima settimana è passata. Il ministro Speranza mi ha detto che non prenderà alcun provvedimento entro le due settimane. Quindi dalla fine della prossima”: lo ha detto il presidente di regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell’avvio dell’attività del ‘Drive through tamponi antigenici’ in via Novara. Fontana ha risposto ai giornalisti sulla riapertura dell‘ospedale in Fiera: “Mi auguro proprio che non ce ne sia bisogno di altre strutture. Sono convinto che l’ospedale in fiera ha ancora possibilità di allargamento. Ma mi auguro, penso, spero e sono convinto che questo allargamento sarà sufficiente perché qualcosina potrà iniziare a migliorare nei prossimi giorni”. Infine sul “rimpasto” di giunta di cui si vociferava :“Mi voglio occupare e mi sto occupando esclusivamente dei problemi legati all’epidemia e alla cura dei Lombardi. In questo momento sto pensando solo a questo”.

(MiaNews)