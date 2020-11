Covid, 187 decessi e 9.291 contagi con meno tamponi

L'epidemia continua a correre in Lombardia. Contagi in aumento in tutta Italia con quasi 38mila nuovi casi e 636 morti.

Tornano ad aumentare i nuovi casi positivi in Italia: nelle ultime 24 ore 37.978 persone hanno contratto il Covid. I contagi registrati ieri, invece, erano stati 32.961, due giorni fa 35.098. Aumentano anche le vittime: sono 636 i morti secondo l’ultima rilevazione del Ministero della Salute. Il giorno precedente, il dato segnava 623 decessi.

In Lombardia

Tornano a salire i casi da anche in Lombardia dopo che la giornata di ieri aveva registrato una lieve discesa. Oggi i casi sono 9.291 rispetto ai 8.180 di mercoledì. Oggi i tamponi analizzati sono 42.933 contro i 52.712. In Lombardia sono 187 i decessi registrati nell’ultima giornata. Ieri erano stati 152. Le terapie intensive nelle ultime 24 ore sono aumentate di 18 unità, per un totale di 782. Il numero dei ricoveri è salito di 140 da ieri.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 42.933, totale complessivo: 3.420.606

– i nuovi casi positivi: 9.291 (di cui 473 ‘debolmente positivi’

e 90 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 132.254 (+8.229), di cui

6.890 dimessi e 125.364 guariti

– in terapia intensiva: 782 (+18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 7.047 (+140)

– i decessi, totale complessivo: 18.910 (+187)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 4.066, di cui 1.375 a Milano città;

Bergamo: 172;

Brescia: 621;

Como: 762;

Cremona: 255;

Lecco: 189;

Lodi: 69;

Mantova: 211;

Monza e Brianza: 1028;

Pavia: 410;

Sondrio: 153;

Varese: 1.160.