Cinquestelle: “Commissariare la sanità lombarda”

“Ho depositato una mozione in cui chiedo il commissariamento della sanità lombarda. Ho deciso che non è più il momento di attendere e che i molti errori commessi non potessero essere più fatti passare sotto silenzio. Credo sia il cittadino lombardo a chiederlo e non tanto la politica o l’ostinazione di un consigliere”, lo riferisce Luigi Piccirillo, consigliere regionale del M5S Lombardia che ha depositato questa mattina una mozione a sua firma che chiede alla Lombardia “che sia formalmente avviato l’iter per la nomina di un Commissario nella gestione della sanità regionale”. “L’attuale amministrazione”, afferma il consigliere regionale, “ha fallito e come lei tutti i vertici che si sono alternati in decenni di gestione sbagliata del sistema di ospedali, ambulatori e medicina territoriale. Che questa mozione venga considerata per lo meno un grido di disperazione e l’invito a che le cose cambino definitivamente”. “Contestualmente ho scritto al premier Conte per effettuare la medesima richiesta. Naturalmente era un atto dovuto informare il massimo esponente del nostro Esecutivo, precisando che in questa regione molto deve cambiare. Saranno poi gli organi competenti eventualmente a nominare chi dovrà gestire l’attuale bisogno di rinnovamento; stimo il Presidente Conte e sono certo che saprà prendere la decisione migliore oltre che veicolare valutazioni competenti e rigorose su quelle figure che incarneranno il necessario cambiamento. Sono i cittadini a domandarlo, fiaccati da mesi di pandemia mal gestita e della quale ancora si stenta a vedere la conclusione”, conclude Piccirillo.