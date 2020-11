Covid, a Milano arriva l’Esercito

“In questo momento è di vitale importanza alleggerire il lavoro delle strutture ospedaliere, offrendo nuovi spazi in cui effettuare tamponi e valutare i casi meno gravi”. Lo scrive il sindaco di Milano Beppe Sala su Facebook. “Per questo motivo, a brevissimo sarà possibile effettuare il tampone antigenico rapido anche nella struttura di via Novara – aggiunge Sala – dove nei giorni scorsi in collaborazione con l’Esercito e Areu è stato allestito un Check Point Clinico avanzato in cui i pazienti in codice verde sono sottoposti al triage in ambulanza e, a seconda della gravità, trasportati in ospedale per il ricovero. I tamponi rapidi saranno destinati in via prioritaria a studenti, insegnanti e altri operatori in ambito scolastico. Ad effettuarli sarà il personale medico dell’Esercito Italiano. Le attività saranno coordinate da Ats Milano Città Metropolitana, in collaborazione con Asst Santi Paolo e Carlo, che metterà a disposizione personale amministrativo. A supporto, sul posto ci saranno anche operatori della Protezione Civile comunale e agenti della Polizia Locale”.