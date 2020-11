Al via a Milano la 38esima edizione di SPORT MOVIES & TV 2020

Il caloroso video-messaggio del Presidente del CIO – Comitato Internazionale Olimpico Dott. Thomas Bach, con le congratulazioni per aver portato avanti l’iniziativa nonostante le difficoltà del Covid-19, ha ufficialmente aperto la 38a edizione di “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th Milano International FICTS Fest”, Finale dei 20 Festival (nei 5 Continenti) della “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione sportiva in programma – tutto gratuito online live con dirette streaming e on demand – a Milano dal 7 all’11 Novembre.

Nel corso della “Cerimonia di Inaugurazione” (condotta da Lorenzo Dallari), Franco Ascani Presidente della FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (a cui aderiscono 123 Nazioni, riconosciuta al CIO) sono intervenuti: Ivo Ferriani, IOC Executive Board Member, Presidente AIOWF,

Carolina Koster, bronzo nel pattinaggio artistico a Soči 2014, portabandiera a Torino 2006 e PyeongChang 2018, Filippo Del Corno, Assessore alla Cultura Comune di Milano, Sara Simeoni, “Campione del secolo 1900-2000”, Niccolò Campriani, 3 ori olimpici nella carabina a Londra 2012 e di Rio 2016, Zhang Jiandong, Executive V. President BOGOC Beijing 2022, la Seleçao Internazionale Sacerdoti Calcio, Roberta Guaineri, Assessore allo Sport Comune di Milano, Dino Meneghin, primo giocatore italiano a entrare nella “Hall of Fame” del basket mondiale, Milena Bertolini, CT Nazionale femminile di Calcio e Coordinatrice delle Nazionali femminili, Pier Bergonzi, Direttore “Sport Week”, V. Direttore “Gazzetta dello Sport”, Alberto Cova, oro a Los Angeles 1984 nei 10000 metri, Andrea Monti, Direttore Comunicazione Fondazione Milano-Cortina 2026 con Diana Bianchedi Project Director, Francesco Toldo, portiere V. Campione d’Europa.

Suor Elisabetta Stocchi e Suor Paola Chiara hanno ritirato la massima onorificenza della FICTS, la “Guirlande d’Honneur”, “per il 30° anno di fondazione” del Centro Culturale Sportivo “ASTERIA” che ospita l’evento.

Per lo “Speciale Roma ‘60”, in occasione dell’anniversario (60 anni) dei Giochi Olimpici, sono intervenuti: Marino Vigna, oro nel quartetto nell’inseguimento su pista, Carola Mangiarotti, in ricordo del padre Edoardo, l’atleta più “medagliato” della storia con 13 medaglie olimpiche e Gianluigi Saccaro, spada a squadre con Giuseppe Delfino. A seguire il webinar Progetto “Camere di Commercio Italiane nel mondo in prospettiva Olimpica”, durante il quale è stata presentata la Piattaforma “Piazza Italia”, con gli interventi di: Mario Pozza, Presidente Camera di Commercio di Treviso-Belluno|Dolomiti, Vicepresidente Unioncamere, Alberto Milani, Presidente Camera di Commercio Italo – Americana a New York, Davide Fantoni, Segretario Generale – Iccj Tokyo, Sandro Parisotto, Presidente “SCARPA”, Patrizio Bof, Presidente Sportsystem, Alberto Zanatta, Presidente Tecnica Group, Elio Maria Narducci, Segretario Generale ITKAM (Francoforte), Alessandro Martini, Direttore Treviso Film Commission, Robert Antonioli, 3 ori mondiali nello sci alpinismo.

Lunedì 9 Novembre (ore 17.30) è in programma il “4° Paralympic International Movies & Tv Festival” coordinato dal Dott. Claudio Arrigoni de “La Gazzetta dello Sport”. Interverranno: On. Bruno Molea, Presidente Internazionale CSIT – Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur e Presidente Nazionale AICS – Associazione Italiana Cultura Sport Membro Giunta Nazionale CIP, On. Giusy Versace, bronzo nei 400 mt e argento nei 200 mt ai Campionati Europei 2016, Martina Caironi, oro sui 100 metri piani a Londra 2012 e Rio 2016, Pierangelo Santelli, Presidente CRL CIP. Il Presidente Ascani conferirà (virtualmente) la “Guirlande d’Honneur” agli atleti paralimpici: Oxana Corso (2 ori e 2 argenti a Londra 2012 100 e 200 metri categoria T35) e Antonio Fantin (3 volte campione mondiale e 4 volte campione europeo. Detentore di record mondiali ed europei sui 50sl e 100sl).

Martedì 10 Novembre (ore 16) avrà luogo il webinar “Cinema e tv oggi: un mondo che cambia – Il World FICTS Challenge 2021” a cui interverranno i rappresentanti dei 20 Festival del Circuito Internazionale e i registi/produttori dei film in concorso a “SPORT MOVIES & Tv 2020”. Conferimento della “Guirlande d’Honneur” a Carlo Fontana, Presidente AGIS e del “Tv Sport Emotions Award” a EUROSPORT quale “miglior Canale Televisivo Sportivo dell’anno”.

Fino all’11 novembre, sulla homepage del sito www.sportmoviestv.com sono disponibili, gratuitamente, i 140 film in concorso di 123 Paesi e i 17.787 audiovisivi a tema sportivo (Giochi Olimpici, Campioni Mondiali, ecc.) mentre tutti gli eventi saranno in streaming e on demand su www.mediasportgroup.tv e sul Canale 814 di SKY – MS Channel (Main Partner dell’evento).