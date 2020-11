Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano padre Pierluigi Maccalli, il missionario della diocesi di Crema, originario di Madignano (Cremona), liberato lo scorso 8 ottobre in Mali , dopo essere stato rapito da uomini armati nella notte tra il 17 e il 18 settembre 2018 in Niger, nella sua missione di Bomoanga.