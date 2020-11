Il governatore Fontana torna sulla questione della Lombardia zona rossa, dopo le polemiche da lui sollevate per la decisione del governo.”Io non ho detto che non volevo accettare la zona rossa, tutte le settimane si fanno valutazioni (dei dati) e io pretendevo che venisse fatta la valutazione anche di questa settimana. Poi se siamo in un momento drammatico, da zona rossa è giusto che si stia in zona rossa”. Lo ha detto questa mattina a Radio Anch’io su Rai Radio 1.