Primo giorno di lockdown in Lombardia

Scatta oggi il lockdown in Lombardia, zona rossa perché considerata ad alto rischio contagi, insieme a Piemonte Calabria e Valle d’Aosta. Da oggi alcune categorie di negozi restano chiusi. Sui mezzi pubblici si viaggia al 50%. I parchi accessibili per passeggiate, ma solo se vicini all’abitazione. Lezioni online dalla seconda media.

A Milano sono ancora tanti i pendolari che arrivano alla stazione di Milano Cadorna da fuori città per lavoro. Ma non c’è l’affollamento dei giorni scorsi, niente code ai tornelli della metropolitana o per salire sui tram. Anche in metropolitana, sulla linea 1 che va da Cadorna verso piazza Duomo, niente affollamento ma ci sono comunque molte persone che viaggiano.