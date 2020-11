Erano da poco passate le 8.30 quando è avvenuta la rapina presso la filiale della banca Crédit Agricole di piazza Ascoli. A dare l’allarme per primo è stato il direttore 48enne, presente all’interno dell’istituto insieme a due dipendenti di 30 e 49 anni, quando ha visto prima gonfiarsi e poi sgretolarsi il pavimento della banca dal lato che affaccia su via Stoppani. Proprio da lì, passando attraverso le fognature, sarebbe penetrata la banda di ladri composta, stando a una prima ricostruzione da 5-6 uomini. La più giovane delle due dipendenti, sentiti rumori e urla, è riuscita a scappare all’esterno della filiale, mentre il direttore e la dipendente 49enne sono stati bloccati dai rapinatori che li hanno obbligati ad aprire il caveau dove erano conservate numerose cassette di sicurezza. Nel corso di una breve colluttazione con i rapinatori, il direttore della banca è stato colpito alla testa con il calcio della pistola riportando una lieve ferita. L’uomo è stato successivamente curato sul posto dal personale sanitario intervenuto. Dopo la rapina – il valore del bottino non è ancora stato quantificato – , i ladri sono fuggiti passando nuovamente dalle fognature che vengono ora setacciate in cerca di indizi dagli agenti della Polizia di Stato insieme a una squadra del Pronto Intervento di MM. (MiaNews)