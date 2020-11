Scatta oggi la possibilità di chiedere il bonus bici. Ma il portale buonomobilita.it creato appositamente dal Ministero dell’ambiente è già in tilt. In mattinata si sono verificati diversi blocchi. Si procede così, tra blocchi e riavvii. Per la pratica, ciascun utente ha a disposizione 20 minuti. Il buono è pari al 60% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 500 euro, per gli abitanti delle città con oltre 50 mila residenti.