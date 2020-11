A Quarto Oggiaro vandalizzato il murale che omaggiava medici e infermieri

Era stato realizzato a luglio per omaggiare l’impegno di medici e infermieri dell’ospedale Sacco impegnati nella prima emergenza Covid. Ora, nel pieno della seconda ondata, il murale realizzato in via Palizzi, a Quarto Oggiaro, con i volti con mascherine degli operatori sanitari, è stato vandalizzato con della vernice bianca a coprire i volti raffigurati. Il murale è opera dell’artista Cosimo Cheone su iniziativa di Spazio Baluardo. Sulla pagina Facebook dello stesso Municipio 8, postando delle foto si legge: “Questa notte qualche vigliacco ha vandalizzato i murales dedicati a medici ed infermieri dell’ospedale Sacco, realizzati dalle associazioni del territorio e sostenuti dal Municipio 8 – si legge nel post -. Prenderemo provvedimenti e presenteremo un esposto, chiedendo anche di visionare i filmati delle telecamere! Non c’è spazio per gli incivili”.