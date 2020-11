@Museoscienza, storie digitali

Mercoledì 4 novembre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia presenta Storie Digitali @Museoscienza, un progetto che diventa parte integrante della sua offerta culturale, nato per raccogliere tutte quelle esperienze e narrazioni che valorizzano e rafforzano, attraverso i linguaggi del digitale, le collezioni, i temi, le metodologie educative, l’attualità scientifica. Storie Digitali @Museoscienza raccoglie l’eredità di #storieaportechiuse, il format che ha tenuto compagnia alle persone durante i mesi di chiusura del Museo attraverso la pubblicazione di 150 storie originali e ha raggiunto 4 milioni di visualizzazioni, e ne prosegue il cammino introducendo nuovi temi e contenuti e raccontandoli a 360° facendo leva sui diversi linguaggi del digitale.

Le Storie Digitali @Museoscienza vivranno sia in una sezione dedica all’interno del sito web del Museo (www.museoscienza.org), che sui suoi canali social Facebook, Instagram, Twitter e Youtube con rubriche regolari e un hashtag comune aggregatore (#StorieDigitali).

Il sito web del Museo raccoglierà tutte le Storie Digitali, rendendole consultabili, a partire dal 4 novembre, attraverso delle categorizzazioni per tipologia di rubrica, di linguaggio e di tematica; a partire dal mese di gennaio 2021 sarà successivamente possibile anche una selezione tramite tempo e modalità di fruizione.

Le rubriche di Storie Digitali saranno di tre tipologie. Il lunedì, con Storie Scelte (#StorieScelte), sarà dedicato a un contenuto a scelta tra i temi, format e linguaggi digitali del Museo per iniziare la settimana con un’esperienza interattiva o una storia di scienza. Nelle prime puntate si parlerà di lanciatori nello spazio, entreremo nei treni con un’app in realtà aumentata e scopriremo le missioni all’interno di una futuristica base sul pianeta Marte. Il mercoledì sarà la giornata dell’attualità scientifica (#StorieAttualità) con Barbara Gallavotti, giornalista scientifica, autrice di Superquark RAI e consigliere per il coordinamento scientifico del Museo. Il sabato verrà dedicato agli approfondimenti tramite podcast (#StorieInPodcast), iniziando dalla serie La Scoperta del Cielo, un viaggio astronomico, guidato dal curatore Luca Reduzzi, che parte dalle esposizioni del Museo per arrivare nelle profondità dell’Universo. Gli appuntamenti in programma a novembre sono: 7 novembre“Osservare e rappresentare il cosmo: da Galileo ai satelliti artificiali”, 14 novembre “L’anno geofisico internazionale del 1957 e la nascita dell’era spaziale”, 21 novembre “Più Spazio per tutti; i satelliti italiani San Marco e Sirio”, 28 novembre “Origine e sviluppo delle prime attività aerospaziali nazionali”