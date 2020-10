“Tracciamento saltato, senza misure il Covid non si contiene più”

“L’andamento del Covid non segue e non è più collegabile, e lo stanno dicendo anche a livello nazionale e internazionale, con i sistemi di tracciamento delle malattie infettive. Questi sistemi di tracciamento funzionano quando il numero di casi e la loro localizzazione è relativamente modesta. Quando aumenta il numero di casi, e in assenza di provvedimenti che limitano i contatti sociali, questo esce dal possibile controllo e richiede misure diverse. Il tracciamento rimane fondamentale per gestire i casi, ma non per il contenimento del contagio”. Lo ha detto il direttore generale di Ats Milano Walter Bergamaschi, oggi nel corso della commissione consiliare, intervenendo per rispondere alle domande dei consiglieri sulla situazione dell’epidemia a Milano.