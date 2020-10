Lavoratori dello spettacolo, la protesta in piazza della Scala

Cantanti, musicisti, attori, ballerini, maestranze di ogni tipo sono scesi in piazza anche a Milano davanti al teatro alla Scala per chiedere “diritti, dignità, reddito e cultura”, come recita un grande striscione. I manifestanti hanno riempito la piazza, mantenendo le distanze di sicurezza. Secondo gli organizzatori sono circa un migliaio. Da molti arriva la richiesta di riaprire i luoghi della cultura che “sono sicuri perché vengono rispettate tutte le regole”. Il sindaco Beppe Sala è sceso dal suo ufficio per parlare con i manifestanti. “Siamo tutti convinti del fatto che non sarà una cosa da tre settimane o un mese ma ci attende un lungo inverno di grande difficoltà” h detto Sala. “Chi fa il mio mestiere e si occupa di politica deve cercare di programmare le cose ed essere più razionale possibile”, ha aggiunto.