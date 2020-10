Sarà virtuale l’edizione 2020 di Sport Movies e TV

“SPORT MOVIES & TV 2020” Finale annuale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World FICTS Challenge”, Campionato Mondiale della Televisione, del Cinema, della Comunicazione e della Cultura Sportiva sarà in programma – online a in streaming – a Milano dal 7 all’11 Novembre. La manifestazione è stata presentata stamane in una conferenza stampa online dal Presidente Franco Ascani. Nel rispetto delle regole emanate il 24 ottobre con il DPCM del Presidente del Consiglio (Art. 1) e con un reale senso di responsabilità, il Comitato Esecutivo della scrivente FICTS – Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs (riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico) che promuove i valori dello sport attraverso le immagini nelle 123 Nazioni affiliate ha deciso, anche nell’intento di offrire un momento culturale di sollievo in questo delicato frangente, di apportare le necessarie modifiche e di proseguire nell’ organizzazione virtuale di “SPORT MOVIES & TV 2020 – 38th Milano International FICTS Fest”.

La programmazione di tutte le 140 opere in concorso sarà esclusivamente on-line gratuitamente su WWW.SPORTMOVIESTV.COM come da calendario.

come da calendario. Tutti gli eventi in Calendario (Convegni, Incontri, Cerimonie, Premiazione, etc.) saranno esclusivamente in streaming e on demand su WWW.MEDIASPORTGROUP.TV.