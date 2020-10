La neve è arrivata, lo sci potrà aprire solo in sicurezza

La stagione sciistica è ancora appesa alla situazione Covid ma potrebbe partire: dipenderà dai protocolli di sicurezza che, come prevede l’ultimo Dpcm, potranno essere stilati insieme alle Regioni. Soprattutto per evitare scene come quelle di Cervinia, con code e assembramenti per l’inaugurazione anticipata. Le stazioni invernali attendono dunque di vedere cosa succederà. Il settore turistico della montagna, come tanti altri in forte sofferenza in questo periodo, ha il cuore in gola. Ma almeno la neve è già arrivata. A Livigno, in alta Valtellina, negli ultimi giorni ne è caduta circa un metro e i gestori degli impianti di risalita hanno iniziato a battere le piste per creare il fondo. Le immagini che arrivano dai 3000 metri dei comprensori sciistici del “Piccolo Tibet” sono spettacolari.