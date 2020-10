Champions, l’Inter spreca e non segna, 0-0 con lo Shakhtar

Finisce senza reti, 0-0, la gara di Champions Shakhtar Donetsk – Inter. A Kiev i nerazzurri sprecano l’occasione di portarsi in vetta al girone con una prestazione altalenante. La strada verso gli ottavi si complica. L’Inter ha bisogno di fare punti pesanti nella doppia sfida con il Real Madrid, prima in Spagna poi a San Siro. E’ ottimista il tecnico Antonio Conte: “Le sensazioni sono positive perché la squadra ha giocato con la giusta intensità e con il giusto piglio – ha commentato a fine gara – Abbiamo fatto la partita, da grande squadra, non siamo stati fortunatissimi. Abbiamo offerto una buonissima prova in entrambe le fasi, creando grandi problemi allo Shakhtar. Questa è una squadra molto tecnica e veloce, quindi i ragazzi sono stati molto bravi. Dispiace perché avremmo meritato di vincere, però queste prestazioni ci lasciano la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Vogliamo giocarci la partita su ogni campo, senza pensare al valore dell’avversario”.