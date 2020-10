Champions, l’Atalanta in rimonta pareggia contro l’Ajax

Atalanta-Ajax 2-2 nella gara del gruppo D della Champions League giocata ieri sera a Bergamo. Un combattuto 2-2 per l’ esordio ufficiale per Bergamo e il suo stadio nella regine delle coppe. “Subito dopo il gol abbiamo avuto un momento di incertezza. Anche il primo tempo è stato molto buono, abbiamo sfruttato male le occasioni, non siamo stati lucidi nell’ultimo passaggio. Loro recuperavano forte. Quando ci si avvicina all’area dico sempre che bisogna contare fino a due. I ragazzi sono stati straordinari visto che hanno giocato contro una squadra molto tecnica e velocissima. Averla rimontata è stato un grande risultato, sono contentissimo”. Così Gianpiero Gasperini commenta il pareggio. “Non c’eravamo mai confrontati con loro, è fondamentale farlo perchè così puoi capire quanto puoi reggere con l’avversario e quanto gli sei vicino – dice ancora l’allenatore della Dea -. Loro mettono in difficoltà tutte le squadre e quindi era un test fondamentale per noi. È sempre molto rischioso, sia per noi che per loro visto che si aprono tanti spazi”.