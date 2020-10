“Il falco”, il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani

“Il falco” è il nuovo romanzo di Sveva Casati Modignani (Sperling & Kupfer), una delle autrici più lette degli ultimi anni.

Il libro racconta la storia d’amore tra Giulietta e Rocco. Una storia interrotta bruscamente quando i due erano giovani e stavano per sposarsi. Un amore che ritorna anni e anni dopo, quando Giulietta e Rocco hanno ormai 60 anni. Come sempre, Sveva Casati Modignani ci porta a vivere e condividere i sentimenti dei suoi personaggi, le riflessioni, le passioni, i dubbi. E per la prima volta nei suoi romanzi entra in scena anche il sesso, in modo esplicito.

Ascolta l’intervista a Sveva Casati Modignani