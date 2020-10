In un libro i tesori perduti della Siria devastata dalla guerra

“C’era una volta la Siria in tempo di pace” (edizioni San Paolo) è il racconto del viaggio di una troupe televisiva che ha percorso in lungo e in largo tutta la Siria alcuni anni prima dei conflitti divampati nel marzo 2011. Un libro scritto dal giornalista, regista e produttore tv Roberto Di Diodato che ripercorre quel viaggio, fatto con altre cinque persone più una guida locale esperta, alla scoperta degli splendori artistici e delle bellezze ambientali e culturali oggi distrutti o comunque impossibili da ammirare. Il viaggio aveva toccato metropoli e siti archeologici, antichi monasteri e moderni luoghi di culto, hammam e suk. Ma c’è anche l’incontro con padre Paolo Dall’Oglio, visitato nel suo rifugio spirituale tra le montagne pochi anni prima della sua scomparsa nel 2013. Era una Siria felice e di grande bellezza, un Paese piegato oggi dalla più grave crisi umanitaria dalla seconda guerra mondiale, con oltre 500 mila morti e milioni di persone fuggite. Una stima per difetto però perché ormai vittime e sfollati ormai non vengono nemmeno più contate.