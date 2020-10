Coprifuoco, si preparano i controlli

Vertice in Prefettura a Milano con le forze dell'ordine in vista della chiusura dalle 23 alle 5 e per i controlli su locali e zone della movida.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Renato Saccone, ha definito linee operative per i controlli sull’attuazione delle norme disposte dagli ultimi Dpcm per il contenimento del Coronavirus e della prossima ordinanza che sarà adottata dal Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, il coprifuoco dalle 23 alle 5. “Sono state definite le linee operative di coordinamento che con un impegno straordinario delle Forze di Polizia garantiranno un’ampia copertura territoriale nell’arco delle ventiquattro ore”, si legge in una nota. “In via prioritaria le Forze dell’Ordine cureranno i controlli serali e notturni su tutto il territorio della Città Metropolitana proseguendo anche nei servizi anti movida in città, mentre le Polizie Locali intensificheranno i controlli sugli esercizi commerciali. Dopo l’emanazione dell’ordinanza Speranza/Fontana, il Prefetto curerà gli orientamenti applicativi agli Enti Locali e alle Forze dell’Ordine. Rimane fondamentale la collaborazione dei cittadini e dei titolari degli esercizi pubblici per l’azione di contrasto alla diffusione del contagio”.