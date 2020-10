“Seguo l’andamento dei contagi in Lombardia con preoccupazione. I numeri dei ricoveri, dei positivi e le notizie che fuoriescono dalle ATS soprattutto delle aree più colpite dal Covid-19 qui in Lombardia non possono che allarmare chi, come me, da bergamasco, ha vissuto sulla pelle del proprio territorio la situazione fuori controllo della prima ondata. Occorre essere pronti anche all’adozione di misure più restrittive in modo chirurgico laddove l’andamento dei contagi è peggiore”: così in una nota il consigliere regionale di Azione, Niccolò Carretta. “Occorre prudenza e attenzione a preservare le fasce di popolazione più fragili con l’obiettivo di scongiurare misure drastiche come quelle utilizzate nella prima ondata – prosegue -. E Regione faccia di più, molto di più, su degenze per isolamento e utilizzo di strumenti rapidi per l’individuazione dei contatti positivi”. (MiaNews)