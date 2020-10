M2 Assago Forum: porte aperte ai portoghesi

I tornelli sono al piano di sopra ma l’entrata preferita è al piano di sotto, a livello strada, perché si passa gratis. Alla fermata Assago Milanofiori Forum della linea 2 della metropolitana di Milano, infatti, le uscite di emergenza sono quasi sempre aperte. E ci passa chiunque, ovviamente senza pagare la corsa. Le foto che pubblichiamo sono della scorsa domenica mentre, a poche centinaia di metri, si svolgeva l’abituale mercatino delle pulci. Dalle porte aperte della stazione passavano in tanti. Qualche verifica e si scopre che le porte aperte di Assago non sono l’eccezione di una domenica di mercato ma l’abitudine: trovandosi a livello binari molti passeggeri escono da lì lasciandole aperte e così accedere ai treni dall’esterno è facile, comodo e gratis. Trattandosi di porte di emergenza non possono essere sbarrate. L’agente di stazione dovrebbe abbandonare la sua postazione decine di volte per turno per richiuderle ma è inutile. Al primo treno in arrivo le riaprono. “È così da quando hanno costruito quella stazione – ci dice un dipendente della metropolitana – e nessuno in Atm sembra aver mai pensato a una soluzione”. Ora, con l’emergenza Covid, ad Assago salta anche il conteggio dei passeggeri.