Covid: 2.664 nuovi casi in Lombardia, 1.388 a Milano

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 2.664 di cui 225 ‘debolmente positivi’ e 19 a seguito di test sierologico, a fronte di 29.053 tamponi effettuati per un rapporto del 9,1%. Si registrano 13 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 154 e le persone in terapia intensiva sono 96, 25 in più di ieri. Sono 943 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 109 più di di ieri. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.442.250 tamponi. Nelle province i nuovi casi sono così suddivisi: Milano 1.388, di cui 634 a Milano città, Bergamo 69, Brescia 83, Como 171, Cremona 25, Lecco 67, Lodi 46, Mantova 56, Monza e Brianza 286, Pavia 103, Sondrio 37 e Varese 218. Lo comunica Regione Lombardia.