Inaugurata oggi la nuova pista d’atletica e il nuovo campo da calcio dell’Arena Civica “Gianni Brera”. L’impianto cittadino nel cuore di Parco Sempione viene così restituito alla città e alle associazioni sportive riqualificato secondo gli standard richiesti per ospitare competizioni professionistiche.

Alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala, del presidente del Coni Giovanni Malagò, dell’assessore allo Sport Roberta Guaineri, del presidente di Fidal Alfio Giomi, della presidente del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile di FIGC Ludovica Mantovani e dei rappresentanti del mondo dello sport e delle associazioni sportive, la riapertura è stata festeggiata con una cerimonia che ha visto l’esibizione in pista e sul campo di campioni italiani di atletica leggera e calcio.

“L’attesa è stata ripagata – ha commentato il Sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Oggi restituiamo a Milano e ai milanesi un’Arena Civica più funzionale e bella. Grazie alla nuova pista di atletica e al nuovo campo da calcio l’Arena ‘Gianni Brera’ si offre come luogo ideale per ospitare manifestazioni e competizioni di alto livello. Credo che gli atleti e le associazioni sportive cittadine apprezzeranno i lavori fatti in questi mesi per migliorare e adeguare l’impianto agli standard che, per la sua storia, l’Arena merita. In questo periodo difficile, di incertezza e preoccupazione, viviamo la riapertura di oggi come un segnale tangibile di ripartenza per la città e per il mondo dello sport, in vista dei futuri successi”.

“Non posso parlare a nome del calcio ma le dimensioni del terreno di gioco sono omologate per il campionato Primavera, per i campionati non professionisti e ovviamente il campionato femminile. Per cui penso che sarà questa la sua vocazione”: così il presidente del Coni Giovanni Malagò presente oggi a Milano

“Dopo il Vigorelli e il nuovo Palalido Allianz Cloud, è una grande emozione restituire alla città il suo tempio dell’atletica e del calcio – dichiara Roberta Guaineri, assessore allo Sport -, prova della grande attenzione e dell’impegno profusi da questa amministrazione verso lo sport e l’impiantistica cittadina. Grazie a questa opera di riqualificazione di altissimo livello l’Arena Civica torna ad essere la casa delle tante associazioni sportive che qui operano trasmettendo ai nostri ragazzi gli inestimabili valori dello sport e fungendo anche da prezioso vivaio per lo sport nazionale, nonché la sede di allenamento di atleti olimpionici e tornerà ad ospitare le più prestigiose competizioni nazionali e internazionali”.

Per l’esibizione sportiva hanno corso sulla nuova pista di atletica Luminosa Bogliolo delle Fiamme Oro, Lorenzo Perini dell’Aeronautica, Vittoria Fontana dei Carabinieri e Filippo Tortu delle Fiamme Gialle.

Sul campo da calcio, invece, presenti per un calcio d’inizio simbolico le squadre femminili di Milan e Inter. Per l’Inter: Regina Baresi, Caroline Møller Hansen, Yoreli Rincón, Gloria Marinelli, Ilaria Mauro e tra i pali il portiere della primavera Nikolaos Botis. Per il Milan: Valentina Giacinti, Natasha Dowie, Christy Grimshaw, Miriam Longo, Linda Tucceri e tra i pali Lapo Nava. Ha diretto il confronto l’arbitro Cosimo Bolognino.

Sabato 17, dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17, e domenica 18, dalle 14:30 alle 17, l’Arena Civica sarà aperta a cittadini e sportivi che potranno, in rispetto delle norme anti Covid, visitarla, correre sulla nuova pista di atletica e provare le pedane, oltre che avere brevi spiegazioni didattiche sulle specialità dell’atletica e del running. Per i visitatori che vorranno solo ammirare il tempio dell’atletica rinnovato, il tour sarà effettuato oltre la cancellata e non in pista. Entrata libera in base alla disponibilità dei posti.

LA RIQUALIFICAZIONE:I lavori effettuati negli scorsi mesi hanno adeguato e migliorato le caratteristiche del manto sportivo, del campo erboso e della dislocazione delle pedane. La distribuzione degli spazi ora è in linea con quanto richiesto dalla Federazione Internazionale per un funzionale utilizzo agonistico e la scelta del materiale sintetico costituente la pista di atletica leggera è la migliore in termini sia prestazionali che manutentivi.

Inoltre sono iniziati i lavori per il restauro della Porta Monumentale, sponsorizzati da Levissima grazie allo strumento dell’Art Bonus.

PISTA DI ATLETICA:In particolare, per la pista di atletica leggera i lavori hanno previsto l’asportazione del vecchio manto, la fresatura e la posa di un nuovo sottofondo stradale; la posa del nuovo manto, di tipo impermeabile, con un spessore di 13 millimetri e mezzo, più morbido per ridurre le possibilità che gli atleti possano conseguire traumi.

Sono state inoltre ricostruite le piattaforme per il lancio del peso, del martello e del giavellotto, le piste per il salto in lungo, il salto triplo e con l’asta. È stato esteso il pistino di riscaldamento degli atleti, sui lati nord e sud. Sono state realizzate 16 torrette a scomparsa per corrente e le prese dati, una pedana per gli atleti diversamente abili che dà alla possibilità di ancorarsi al terreno ed effettuare i lanci in sicurezza.

CAMPO DA CALCIO: Per quanto riguarda il cambio da calcio, gli interventi hanno riguardato il rifacimento del manto erboso, dell’impianto di drenaggio profondo e superficiale e di quello di irrigazione.