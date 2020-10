Monopattini, da domani scatta il servizio di rimozione

Partirà domani a Milano un servizio strutturato di rimozione dei monopattini in divieto di sosta, che invadono marciapiedi e strade. Il servizio, come emerge da una circolare del vicecomandante della Polizia Locale Paolo Ghirardi, si svolgerà tutti i giorni della settimana (dalle 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 20) e utilizzerà anche un autocarro di Atm per portare via i mezzi. Nel mirino soprattutto le soste vietate che ostacolano di più la circolazione di pedoni e mezzi e quelle vicino agli scivoli per le persone invalide, vicino alle strisce pedonali e sugli spazi delle fermate del trasporto pubblico. Il servizio è sperimentale e si concentrerà nelle prime fasi nell’area della cerchia dei Bastioni.