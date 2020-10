Rubano 20 smartphone in un negozio, arrestati

Rubano 20 smartphone e un tablet, ma vengono bloccati e arrestati dalla polizia. In manette 5 rumeni di età compresa tra i 19 e i 23 anni per furto aggravato in concorso.

Alle 3 della scorsa notte, gli agenti della volante del Commissariato Bonola di Milano hanno intimato l’alt ad una macchina con a bordo 5 cittadini rumeni, in via Civitali, ma il conducente si è dato alla fuga. Gli agenti hanno inseguito l’auto fino a via Fantoni, dove sono riusciti a fermarla. All’interno, i poliziotti hanno trovato 20 smartphone

ed un tablet, dal valore di circa 3 mila euro, diverse schede telefoniche nuove e arnesi per lo scasso. Tramite uno scontrino di pochi euro risalente a qualche giorno prima, trovato nella loro disponibilità, relativo ad un negozio di telefonia in via Civitali, i poliziotti

sono riusciti a risalire all’esercizio commerciale nel quale i 5 si erano introdotti per rubare i cellulari. Sul posto gli agenti hanno subito riscontrato che la saracinesca del negozio era stata danneggiata e che qualcuno si era introdotto poco prima.

Una persona nelle vicinanze del negozio ha riconosciuto le persone fermate come gli autori del furto, mentre uno dei dipendenti del negozio ha confermato la proprietà

dei telefoni rubati. I 5 rumeni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e la merce è stata restituita al negozio.