Coronavirus, in Lombardia 696 positivi per un rapporto del 4.9% coi tamponi

I nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia sono 696 di cui 74 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico, a fronte di 13.934 tamponi effettuati per un rapporto del 4.9%. Si registrano tre nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da ieri sono 163 e le persone in terapia intensiva sono 50, due più di ieri. Sono 463 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 30 più di di ieri. Per quanto riguarda le Province, Milano si conferma al primo posto con 363 casi di cui 184 in città. Sono stati segnalati 52 casi a Varese, 45 a Bergamo, 44 a Brescia , 41 a Monza, 34 a Lecco, 31 a Pavia 26 a Como, 11 a Lodi, 11 a Cremona, 4 a Sondrio e 3 a Mantova.