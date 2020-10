“Bauli In Piazza”, oggi (sabato) dalle ore 17 uomini e donne delle spettacolo protesteranno in piazza del Duomo. Il movimento nato sul web chiede “nuove regole per l’organizzazione degli eventi che ne rendano possibile la sostenibilità economica e un tavolo di lavoro con il governo”. Durante il flash mob i manifestanti creeranno “un’installazione fatta di flightcase: le casse che ogni giorno accompagnano il nostro lavoro. Accanto ad ogni baule ci sarà un operatore del settore” spiegano. Tra i locali della night life che parteciperanno al presidio: Alcatraz, Fabrique, The Cage e Live Music Club. “Non si tratta di sopravvivere o cambiare professione, è in discussione l’esistenza e il tessuto stesso dell’entertainment del nostro Paese” hanno concluso gli organizzatori. (MiaNews)