Cantiere M4, cedono ancora le cantine del palazzo di via S.Sofia: 100 fuori casa

Cedono le cantine del palazzo – già evacuato – di via Santa Sofia 8 a Milano, adiacente al cantiere della linea 4 della metropolitana: 80 persone – non 180 come comunicato in un primo momento da Areu – state evacuate a scopo precauzionale, venerdì sera, dai Vigili del Fuoco. Il cedimento è avvenuto nei sotterranei del palazzo accanto, già svuotato lo scorso giugno per una voragine nei sotterranei. Questa volta è collassato di circa un metro e mezzo uno spazio di 15 metri quadrati. Sul posto i vigili del fuoco, polizia locale, forze dell’ordine, Protezione civile e 118. Chi non aveva una soluzione alternativa è stato portato in albergo.