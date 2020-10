Non si fermano i servizi di prevenzione della Polizia di Stato sull’intero territorio della Città di Milano, volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali e al monitoraggio del rispetto delle misure contro la diffusione del Covid 19, in particolare nelle zone caratterizzate dalla movida.

Nella serata di giovedì i controlli hanno interessato la zona compresa tra Villa San Giovanni, Greco Turro, il quartiere Lambrate, con le piazze Bottini, Gobetti e Durante, ed il centro cittadino da Parco Sempione a Piazza Mercanti, Piazza Vetra e Santo Stefano e Arco della Pace.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia nelle le zone di Villa San Giovanni e Greco Turro, hanno

identificato di 103 persone. A queste si aggiungono ulteriori 31 persone controllate dagli agenti della Polmetro all’interno delle stazioni metro M1, lungo il tratto

che va dalla fermata Loreto a quella di Villa San Giovanni, dove stono state elevate 5 sanzioni secondo la normativa anticontagio da Covid-19. Tre gli esercizi

commerciali della zona controllati; nei confronti dei titolari, con la collaborazione della Sezione Annonaria della Polizia Locale, sono state elevate 4 sanzioni

amministrative per un totale di 2.300 euro, incluse 3 sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-Covid previste per gli esercizi.

L’attenzione degli agenti del Commissariato Lambrate si è concentrata sulle principali piazze colpite dal fenomeno criminale dello spaccio di stupefacenti: Piazza

Bottini, Gobetti e Durante, dove sono state 47 le persone identificate e controllate, 15 i veicoli, con una sanzione amministrativa per assuntore di stupefacenti. Gli

agenti hanno inoltre notificato 6 ordini di allontanamento con annesse contestazioni amministrative, ed elevato 4 sanzioni per mancato utilizzo della mascherina.

Nelle zone del centro cittadino interessate dai controlli, Parco Sempione, piazza Mercanti, piazza Vetra, piazza Santo Stefano, gli agenti del Commissariato Centro

hanno controllato 89 persone e 16 veicoli ed hanno denunciato in stato di libertà 5 cittadini stranieri per reati inerenti la legislazione sull’immigrazione.

Hanno inoltre emesso una sanzione amministrativa per ubriachezza ed una per assunzione di stupefacenti.

Durante i servizi serali e notturni presso l’Arco della Pace sono state controllate 55 persone, e 23 alle Colonne di San Lorenzo, senza la necessità di elevare

sanzioni amministrative.