Vaccino antinfluenzale, Gallera: pronti da metà ottobre

“La macchina è pronta, si partirà nella seconda metà di ottobre, addirittura prima dell’anno scorso: tranquillizziamo i cittadini, siamo nei tempi giusti e chi ha diritto avrà gratuitamente il vaccino antinfluenzale”. Così l’assessore al Welfare Giulio Gallera, a margine del consiglio Regionale. “Il vaccino sarà fatto gratuitamente a tutti coloro che appartengono alle categorie fragili come gli over 60, i malati oncologici, nefropatici, diabetici, e donne gravide, i bambini tra i 6 mesi e fino al compimento dei 6 anni e gli operatori sanitari. Stiamo definendo le date precise di inizio campagna vaccinazioni che saranno comunicate appena avremo definito il piano. Abbiamo già individuato i luoghi dove vaccinare che sono gli studi dei medici che sono in grado di rispettare le norme anticovid e grazie a al grande contributo di tutti i sindaci lombardi abbiamo individuato palazzetti dello sport, palestre e centri civici in cui saranno impiegati i medici di medicina genarale e il nostro personale per le vaccinazioni”. “Con 3 milioni di vaccini siamo supercapienti – ha aggiunto Gallera- mi si deve spiegare come mai sono stati portati il Veneto e l’Emilia come esempi fulgidi di come è stata gestita la situazione quando il Veneto ha 5 milioni di abitanti e ha acquistato un milione e duecentomila vaccini vaccini, l’Emilia ha 5 milioni di abitanti e ne ha acquistati un milione e duecentomila: Regione Lombardia ha 10 milioni di abitanti, ha acquistato tre milioni di dosi e si mette in dubbio e mettete che siano sufficienti. O non sono sufficienti per nessuno o lo sarà per tutti”.