Rapina in via Orefici, arrestato in flagranza rumeno di 59 anni [VIDEO]

Gli agenti motociclisti “Nibbio” della Questura hanno arrestato in flagranza un rumeno di 59 anni incensurato che, verso le 16.30 di venerdì 2 ottobre, armato di pistola, ha rapinato una gioielleria di via Orefici a Milano, impossessandosi di orologi di pregio per un valore di 68mila euro. I poliziotti, intervenuti in seguito a una segnalazione, sono entrati nella gioielleria dal retro ed hanno sorpreso il rapinatore con in mano una pistola semiautomatica con colpo in canna e, nelle sue immediate vicinanze, un sacchetto di carta contenente 12 orologi. L’uomo è stato arrestato per rapina aggravata, porto abusivo d’armi, alterazione d’arma.

RAPINA VIA OREFICI Milano: la Polizia di Stato arresta in flagranza in una gioielleria del centro un rapinatore armato di pistola che aveva appena asportato orologi del valore di 68.000 euro. Publiée par Radio Lombardia sur Samedi 3 octobre 2020