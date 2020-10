Sabato pomeriggio in piazza Mercanti a Milano manifestazione per lo sblocco delle navi che salvano i migranti.

Sabato 3 ottobre, alle 16:00, in piazza Mercanti a Milano si terrà un presidio contro il blocco amministrativo della MareJonio e di tutte le navi della società civile che soccorrono i migranti in fuga da guerre, fame e persecuzioni e contro la riapertura del Cpr di via Corelli, il centro di permanenza per gli stranieri irregolari in attesa di espulsione.