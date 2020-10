Gli agenti di stazione marcano visita in blocco, la Metro 3 ha rischiato di non aprire

Quindici agenti di stazione sui 21 previsti sul turno della mattina con inizio alle 5,10 sulla linea metropolitana 3 hanno comunicato tutti in contemporanea assenza per malattia. Lo fa sapere Atm secondo cui è “un atto dimostrativo, evidentemente, un comportamento grave e irresponsabile dovuto a motivi interni, in particolare legati all’organizzazione e turnazione di un ridotto gruppo di operatori che avrebbero a disposizione le sedi opportune per discutere di temi aziendali, senza rischiare di causare ricadute sulla clientela”. Atm ha attivato una “task force” per garantire l’apertura regolare e in sicurezza dell’intera linea M3. Atm è riuscita a presidiare tutte le stazioni e avviare regolarmente il servizio. La circolazione prosegue regolarmente su tutta la linea.