Controlli nella zona della Stazione Centrale, 4 arresti

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nella zona della Stazione Centrale, in particolare tra piazza Duca d’Aosta e i Bastioni di Porta Venezia. Ieri pomerigggio gli agenti del Commissariato Garibaldi-Venezia, coadiuvati dai colleghi del III Reparto Mobile di Milano e dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno controllato 53 persone, delle quali 4 sono state accompagnate in Questura per identificazione.

Sono stati sottoposti a controllo 3 esercizi commerciali oggetto di esposto con 4 sanzioni amministrative elevate. Grazie al sistema “Mercurio”, che consente di compiere accertamenti diretti su persone e veicoli, gli agenti hanno monitorato 339 veicoli.

Due gli arresti eseguiti per furto aggravato nei confronti di due cittadini libici di 24 e 25 anni. Gli agenti in abiti civili hanno notato i due soggetti che si avvicinavano con fare sospetto nei pressi di una coppia di ragazzi seduta sui gradini di Piazza Duca d’Aosta.

I malviventi hanno iniziato a chiacchierare con la coppia per poi approfittare di un momento di distrazione e sfilare dalle tasche del ragazzo un telefono cellulare dandosi così alla fuga. I poliziotti, che avevano assistito alla scena, sono riusciti a bloccarli pochi metri più avanti.

I poliziotti del Commissariato hanno arrestato anche due cittadini gambiani di 21 e 23 anni. I due, incuranti delle operazioni di polizia in corso che vedevano la presenza di numerosi agenti in divisa, sono stati colti in flagranza del reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.