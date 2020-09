Un giovane di 26 anni è morto nella notte in un incidente stradale sulla Monza Saronno all’altezza di Varedo, in Brianza. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo dell’auto probabilmente a causa della fitta pioggia e ha invaso la corsia opposta scontrandosi con l’auto che arrivava nell’altro senso di marcia. Il conducente dell’altro mezzo ricoverato in ospedale, non in pericolo di vita. Per il 26 enne invece non c’è stato nulla da fare.