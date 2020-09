Ripristinata la statua di Sant’Antonio vandalizzata in via Farini

Dopo essere stata vandalizzata, venerdì scorso, la statua di Sant’Antonio di fronte al Centro Sant’Antonio dei Frati minori di via Farini, luogo di accoglienza per le persone in difficoltà, è stata sistemata e riposizionata. “Aveva suscitato grande indignazione l’atto vandalico contro la statua di S.Antonio perpetrato venerdì scorso. Ieri i tecnici del Comune di Milano hanno ripristinato la statua, nel frattempo si sta cercando di individuare i responsabili”, commenta l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran. “Grazie all’Amministrazione Comunale che ha prontamente provveduto al ripristino per rimettere in piedi il nostro Sant’Antonio”, scrivono i Frati minori sui social. “Sarà importante vigilare su episodi come questo, sul disagio giovanile e sociale, di chi ha compiuto un gesto come questo. Sant’Antonio ci invita a prenderci cura dei poveri e di certo chi ha compiuto questo atto manifesta una certa povertà… Forse Sant’Antonio ha voluto portare l’attenzione su tante persone che si sentono a terra… che non sanno più dove sbattere la testa… che si sentono piegati e oppressi dal peso della vita e del momento che stiamo vivendo. Nell’immagine di Sant’Antonio abbattuto possiamo vedere loro… e insieme a loro dobbiamo fare la nostra parte per rialzarli e rialzarci. Solo Insieme! Il Centro, le istituzioni civili e ecclesiali, ognuno di noi… insieme! E quei ferri rossi, posti a sostenere la statua forse ci dicono che è l’Amore a sostenere tutti noi!”. “La statua di Sant’Antonio e’ di nuovo al suo posto.- scrive su Fb il Presidente del Municipio 9, Giuseppe Lardieri- L’incivilta’,non trionfera’ mai.”