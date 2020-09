“Gli elettori del Partito Democratico hanno obiettivamente tributato al partito una vera fiducia, un atto di fiducia: ora credo che sia il momento di utilizzare questa energia che arriva dalle urne per mostrare che il PD può incidere ancora di più nelle sorti del nostro Paese. In questa fase credo che Zingaretti, oggettivamente un vincitore di queste elezioni, debba immediatamente insistere sul tema del Mes, che è qualcosa che non è simbolico, non è una battaglia politica, ma è qualcosa che ci serve”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’intitolazione del giardino di Porta Romana all’editore Luciano Foà Porta Romana, commentando l’esito del voto delle regionali. L’esito delle urne, ha spiegato Sala, ” è senz’altro positivo rispetto alla mia parte politica, non c’è dubbio. Non mi occuperei tanto degli altri e di commentare com’è andato Salvini e altro ma credo sia il momento di guardare in casa nostra”.