Emergency, nuovo sportello a Brescia per chi è in difficoltà

Un nuovo sportello di orientamento socio-sanitario gratuito per chi ne ha bisogno. Questa l’iniziativa di EMERGENCY a Brescia, realizzata in collaborazione con “La casa del Quartiere” che, a partire da ieri, 21 settembre, ha aperto la sua sede il lunedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì dalle 9 alle 13 per garantire l’inserimento dei cittadini stranieri e fasce fragili in un corretto percorso di cure.

“La casa del Quartiere” è un centro di aggregazione per migranti e fasce vulnerabili in cui si svolgono già attività come corsi di lingua, di cucina e formazione ed è un punto di riferimento per i migranti della città e della provincia. A questo si aggiungerà il lavoro di EMERGENCY, già presente a Brescia dal 2016 con uno sportello di orientamento socio-sanitario in Vicolo delle Lucertole 1E, aperto da lunedì a venerdì in accordo con l’ASST Brescia e il comune, per rispondere alla necessità di un servizio di mediazione culturale ed educazione sanitaria.

Lo staff di EMERGENCY e i volontari del gruppo di Brescia, dal 2016, hanno effettuato 5.400 consulti e fornito a oltre 600 persone le informazioni per un corretto accesso alle cure, accompagnandole presso le strutture pubbliche e aiutandole a superare quelle barriere linguistiche, culturali e logistiche che di solito rendono difficoltoso l’accesso al Sistema sanitario nazionale e alle cure.

Nei giorni di apertura dello sportello in “Via Milano 59”, la postazione di Vicolo delle Lucertole – primo sportello aperto a Brescia dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 – rimarrà chiusa.