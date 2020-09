Si è costituto Stefano Valsecchi, l’imprenditore di Caloziocorte (Lc) ricercato per omicidio. L’uomo, 54 anni, era in fuga da domenica 13 settembre dopo la sparatoria avvenuta a Olginate (Lc) e in cui era era stato ucciso il 47enne Salvatore De Fazio, mentre il fratello 5oenne Alfredo, di 50 anni, era stato gravemente ferito. L’imprenditore si è fatto accompagnare dal suo difensore nella caserma del Comando provinciale dei carabinieri di Lecco. Dopo aver notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere Valsecchi è stato trasferito alla casa circondariale di Pescarenico.