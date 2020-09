Sondrio, è di Hafsa il corpo trovato nell’Adda

È stato riconosciuto dai genitori il corpo trovato ieri mattina nell’Adda, nella zona di Morbegno. Si tratta della 15enne Hafsa, inghiottita dal fiume lo scorso 1 settembre dopo essersi immersa per un bagno. La Polizia, nel pomeriggio, aveva eseguito degli accertamenti tecnico scientifici che avevano già portato al riconoscimento. Poi la conferma definitiva all’obitorio dell’ospedale di Sondrio. Il funerale si svolgerà in Marocco e non in Valtellina dove la famiglia di Hafsa risiede da anni. Le ricerche erano andate avanti per giorni e il padre aveva commosso tutti tuffandosi ripetutamente nell’Adda per cercare la figlia.