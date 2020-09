Regione, Ghirelli (Pd) eletto Presidente della Commissione d’inchiesta sull’emergenza Covid-19

Gian Antonio Girelli, 58 anni, bresciano, residente a Barghe in Valle Sabbia, Comune di cui è stato Sindaco dal 1993 al 2006, è stato eletto questo pomeriggio Presidente della“Commissione di inchiesta sull’emergenza Covid-19”, esponente del Partito Democratico, ha ottenuto 43 voti (complessivamente 68 i voti rappresentati, 8 sono andati a Carmela Rozza (PD), 17 le schede bianche). Mauro Piazza (Forza Italia) con 52 voti è stato eletto Vice Presidente della Commissione, Marco Mariani (Lega) eletto infine come Consigliere Segretario con 37 voti: in quest’ultima votazione Michele Usuelli (+Europa – Radicali) ha riportato 25 voti.

“L’insediamento di questa Commissione ha avuto un percorso indubbiamente travagliato –ha dichiarato il neo Presidente– e l’importante ora sarà recuperare il tempo perduto: l’obiettivo primario dovrà essere quello di fare un lavoro attento e scrupoloso per dare informazioni corrette ai cittadini sull’emergenza sanitaria e su quanto avvenuto, e al tempo stesso produrre suggerimenti utili a chi in Consiglio regionale dovrà adottare nuovi provvedimenti per gestire questa stessa emergenza”.

A norma di regolamento, il Presidente di una Commissione d’inchiesta deve essere espressione dei gruppi di minoranza e deve essere votato a maggioranza assoluta dei componenti della Commissione (41 il numero minimo di voti richiesto), secondo il principio del voto ponderato sulla base della consistenza numerica di ciascun gruppo consiliare.

La Commissione è composta da tre Consiglieri per i gruppi consiliari più consistenti (Lega, Forza Italia, Partito Democratico e M5Stelle) e da un Consigliere per gli altri gruppi; faranno parte della Commissione Roberto Anelli, Marco Mariani e Alessandra Cappellari (Lega), Gianluca Comazzi, Mauro Piazza e Ruggero Invernizzi (Forza Italia), Marco Fumagalli, Monica Forte e Gregorio Mammì (M5Stelle), Gianantonio Girelli, Carmela Rozza e Jacopo Scandella (PD), Franco Lucente (FdI), Luca del Gobbo (NcI), Manfredi Palmeri (Energie per la Lombardia), Giacomo Cosentino Basaglia (Lombardia Ideale), Viviana Beccalossi (Gruppo Misto), Elisabetta Strada (Lombardi Civici Europeisti), Patrizia Baffi (Italia Viva) e Michele Usuelli (Più Europa – Radicali).

La Commissione, la cui istituzione era stata richiesta da tutti i Consiglieri di minoranza, nello svolgimento del proprio lavoro avrà come oggetto specifico l’analisi e la valutazione della gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 in Lombardia. Dovrà concludere i propri lavori entro 12 mesi dall’insediamento.