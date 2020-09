Referendum, netta vittoria del Sì in Lombardia

E’ al 69,84% la percentuale di Sì in Lombardia secondo i primi dati parziali (2.108 sezioni scrutinate su 9.265).

Il sì al 71,44% secondo il dato parziale (538 su 2.885 sezioni scrutinate) a Milano e provincia. Ancora poche (solo 20) le sezioni scrutinate in città dove il Sì è al 61,3%.

A livello nazionale, secondo le proiezioni, il Sì è al 68,69%

Affluenza: E’ del 51,3% l’affluenza definitiva in Lombardia per il referendum costituzionale. Si è votato di più a Lecco e provincia (55,4%), dove nel capoluogo si votava anche per le comunali e di meno a Sondrio e provincia (45,1%). A Milano l’affluenza è stata del 45,1% Il dato più alto nel Municipio 3 con il 47,5%; il più basso nel Municipio 6 (43,8%). Complessivamente hanno votato in città 432.044 milanesi.