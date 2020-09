Milano e Bergamo candidate a ospitare il G20 della salute

Milano e Bergamo si candidano ad ospitare il G20 Salute del 2021. “Le nostre città sono pronte ad accogliere il summit globale dedicato alla sanità, che si terrà in Italia il prossimo anno, come annunciato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen – affermano i sindaci delle due città, Giuseppe Sala e Giorgio Gori -. Auspichiamo che il Governo Italiano accolga la nostra proposta”. “Competenza, conoscenza, ricerca, sperimentazione, ma anche proattive reti di volontariato che consentono di essere vicini ai bisogni dei cittadini più fragili. È su queste basi che si fonda la proposta di Milano e Bergamo, due città internazionali, all’avanguardia in numerosi ambiti, non ultimi quello farmaceutico e delle scienze della vita” scrive il sindaco Sala in un post su facebook.