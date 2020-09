Coronavirus, bimba positiva alla materna a Codogno

Un caso di positività in una scuola dii Codogno il comune del Lodigiano dove è stato accertato il primo caso di coronavirus in Italia. Una bimba della scuola dell’infanzia è risultata positiva al tampone. La sua classe, in tutto di 18 bambini e l’insegnante è rimasta a casa. “La bambina in questione a scuola solo l’8 settembre – ha spiegato il sindaco Francesco Passerini – ora sta già molto meglio”. “Sono già partite le procedure dell’Ats e tutti i bambini sottoposti al tampone. La situazione è sotto controllo”, ha detto il sindaco.