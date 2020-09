Sacerdote ucciso a coltellate a Como

Un sacerdote di 51 anni don Roberto Malgesini, è stato ucciso a coltellate questa mattina in centro a Como. Sarebbe stato colpito alla schiena, mentre camminava per andare in chiesa. Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. A sferrare le coltellate mortali, un cittadino straniero che si è poi costituito ai carabinieri. E’ un senzatetto, con problemi pscichici. Don Malgesini era conosciuto in città per il suo impegno a favore degli ultimi e dei migranti.