“Nella prima giornata di rientro a scuola la situazione sulla rete Atm è stata regolare sia in metropolitana sia in superficie”, riferisce l’azienda di trasporti milanese. “Si è registrato un aumento dei passeggeri pari al 20% rispetto allo scorso lunedì, in ogni caso il coefficiente di riempimento è stata intorno al 65%-70%, quindi inferiore rispetto a quello massimo consentito (pari all’80%) previsto dalle norme del DPCM del 7 settembre” spiega ancora Atm che, per la ripresa, ha messo in campo “oltre 350 persone per prestare assistenza nelle principali stazioni di interscambio e alle fermate delle linee di superficie più frequentate.

Rafforzata la campagna di comunicazione Atm sul corretto uso della mascherina con annunci a bordo e in stazione, oltre ad attività mirate sui social dell’Azienda.

Da oggi on air sugli schermi presenti in metro e sui bus anche il video che mostra l’attività di sanificazione dei mezzi, che è stata intensificata ai capolinea anche durante il giorno. Ricordiamo, inoltre, che sull’App Atm Milano è disponibile la nuova funzione che permette, selezionando la stazione di interesse, di conoscerne lo stato di frequentazione suddiviso per fasce orarie al fine di programmare al meglio, ove possibile, i propri spostamenti”.