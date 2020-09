Pd, Fontana basta così!

Dibattito in corso in Consiglio regionale della Lombardia sulla sfiducia presentata dalle opposizioni nei confronti del governatore Attilio Fontana, presente in Aula. All’inizio della discussione, i consiglieri regionali del Pd hanno indossato delle mascherine con la scritta ‘Basta Così!’. Gesto a cui diversi esponenti della maggioranza hanno risposto indossando delle mascherine con stampati dei fenicotteri rosa, inviate – hanno spiegato dal centrodestra – dal Governo alla Regione. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa, primo firmatario della mozione, ha illustrato il testo firmato da tutte le minoranze tranne Patrizia Baffi di Italia Viva. “La mozione di sfiducia è per la vostra palese incapacità di gestire la Regione e quindi di tutelare la salute dei lombardi, e vede tutte le opposizioni unite, anche Italia Viva, anche se all’insaputa del Consigliere Baffi”, ha spiegato De Rosa. La seduta procede con scambi di accuse e polemiche.